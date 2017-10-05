У поліції є кілька версій замаху на заступника глави облради Одеси, - Форостяк

Правоохоронці розшукують злочинців, які скоїли замах на життя заступника голови Одеської обласної ради Олега Радковського. Про це заявив радник очільника Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк, повідомляє "112 Україна".

"Учора з вечора працювала одна група в лікарняному закладі, де він (поранений) перебуває. Слідчі опитували свідків, на місці події також працювала слідча оперативна група", - наголосив він.

Форостяк зауважив, що зараз по гарячих слідах розшукуються зловмисники, які скоїли цей злочин. За його словами, нападники використовували малокаліберну зброю, від якої вже знайдено кулі.

"Декілька версій наразі вивчається, основної немає, усі сили зосереджено на пошуку і затриманні зловмисників", – підсумував Форостяк.