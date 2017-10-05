У Туреччині силовики затримали співробітника консульства США

Влада Туреччини затримала місцевого співробітника консульства США в Стамбулі, звинувативши у співпраці з рухом ісламського проповідника Фетхуллаха Ґюлена, якого Анкара вважає відповідальним за спробу військового перевороту в липні 2016 року.

Зокрема, він знаходився в контакті з прокурором Зекерієм Озом, який у 2013 році вів розслідування звинувачень в корупції проти оточення Реджепа Тайіпа Ердогана (тодішнього прем'єр-міністра, нинішнього президента Туреччини), передає DW.

При цьому, згідно з версією слідства, це розслідування велося тоді нібито за дорученням Ґюлена.

У свою чергу США висловили "глибоку стурбованість" у зв'язку із затриманням турецького співробітника їх дипмісії, назвавши звинувачення проти нього "абсолютно безпідставними".

"Безпідставні, голослівні твердження щодо нашого співробітника підривають і знецінюють довголітнє партнерство", - йдеться в заяві посольства США в Анкарі.

Зазначимо, Анкара звинувачує рух Ґюлена в організації спроби державного перевороту в липні 2016 року. З тих пір турецька влада заарештувала вже понад 50 тисяч ймовірних прихильників ісламського проповідника, ще понад 110 тисяч були звільнені і відсторонені від служби.

У той же час сам Ґюлен, який вже багато років живе в США, заперечує свою причетність до невдалого путчу.