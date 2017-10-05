У Верховній Раді сталася бійка, в роботі парламенту оголошено перерву

Спікер парламенту Андрій Парубій оголосив переву у засіданні ВР у зв'язку із бійкою в президії. Трансляцію вів телеканал "112 Україна".

Депутати розглядали законопроекти щодо реінтеграції Донбасу, коли представники "Самопомочі" спробували блокувати президію.

Нардепи від "Народного фронту" намагалися перешкодити блокуванню президії.

Коли секретар РНБО Олександр Турчинов закликав депутатів не зривати розгляд законопроекту про реінтеграцію Донбасу, його мікрофон спробувала вихопити позафракційний нардеп Надія Савченко.

Нагадаємо, президентський законопроект щодо реінтеграції Донбасу зареєстрували у Верховній Раді 4 жовтня. Одразу після цього з'явився й альтернативний законопроект, який ініціювала група депутатів на чолі з віце-спікером Оксаною Сироїд та іншими представниками парламентської фракції "Самопомочі".

Сьогодні вранці комітет з питань нацбезпеки розглянув обидва документи і рекомендував парламенту підтримати президентський варіант за основу.