Українка Варинська вийшла в два фінали на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики

Українська спортвумен Діана Варинська вийшла в два фінали на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики, який проходить в Монреалі. У Монреалі наша гімнастка посперечається за медалі у багатоборстві та на брусах, повідомляє XSport.

16-річна спортсменка подолала кваліфікацію в багатоборстві (7 місце) і на різновисоких брусах (8 місце). Крім цього, Варинська має шанси виступити в фіналі вправ на колоді, де вона є другою запасною (10 результат кваліфікації).

Фінал в жіночому багатоборстві відбудеться 6 жовтня, а фінали в окремих видах 7 - 8 жовтня.

Останньою медаллю української жіночої спортивної гімнастики на чемпіонатах світу було «золото» Ірини Краснянської у вправах на колоді на ЧС-2006.

Нагадаємо, що серед чоловіків до трьох фіналів чемпіонату світу пробився Олег Верняєв і в двох дисциплінах кваліфікацію подолав Ігор Радивилов.