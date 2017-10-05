В Україні стартує масове навчання держслужбовців англійської мови

Національне агентство з питань державної служби у межах кампанії «Україна заговорить англійською» розпочинає навчання та тестування держслужбовців на платформі Lingva.Skills.

Про це сказав голова НАДС Костянтин Ващенко на прес-конференції у четвер, 5 жовтня, повідомляє Укрінформ.

«Проект, який ми розпочинаємо сьогодні, спрямований на те, щоб посилити спроможність державних службовців у володінні англійською мовою. Ми знайшли партнерів для того, щоб запровадити безкоштовне навчання державних службовців. По суті, це навчання на робочому місці. Кожен держслужбовець, який прагне цього, може зареєструватися, отримати доступ і працювати над удосконаленням своєї англійської мови», - сказав Ващенко.

Він нагадав, що згідно з законом держслужбовець має обов'язково володіти іноземною мовою.

«Ми живемо в світі, де комунікації відіграють провідну роль, де інформація є джерелом і досвіду, і кращих практик, і, будемо відверті, більшість цієї інформації розміщується в інтернеті англійською мовою. Ті державні службовці, особливо топ-рівня, які не працюють над тим, щоб її опанувати, опиняться позаду світових процесів», - наголосив голова НАДС.

За його словами, для держслужбовців категорії А законом про державну службу визначено обов'язкове знання однієї із мов ради Європи - англійської або французької. І це враховуватиметься при поданні документів на посади державних секретарів, керівників органів центральної виконавчої влади тощо. Зокрема, це стосується конкурсів у директорати міністерств та інші органи влади, що оголошені зараз.

«Оскільки сьогодні Україна потребує професіоналів і уряд розпочав хвилю конкурсів на посади фахівців з питань реформ, Прем'єр-міністр оголосив, що тисяча нових креативних сучасних менеджерів має прийти в органи державної влади. І володіння англійською мовою дає переваги для кандидатів, які мають відповідні знання і навички», - зауважив Ващенко.

Крім того, за його словами, володіння іноземною мовою буде враховуватися під час щорічного оцінювання держслужбовців. Тому після навчання, яке пропонується в межах проекту «Україна заговорить англійською», передбачено й отримання сертифікату про проходження курсу.

«Lingva.Skills було зроблено з огляду на держслужбовців. З самого початку ми подивилися, як вони працюють, який у них наявний рівень і які проблеми потрібно вирішувати. Ми створили рівні А1-А2, які покривають Вeginner та Elementary рівні, але навіть ці рівні були цікаві людям, у яких уже є рівень Intermediate. Наразі сьогодні ми публікуємо рівні В1 та В2», - сказав на прес-конференції автор проекту Віталій Зубков.

Він додав, що триває підготовка систем навчання за змішаним методом - коли учень певний час працює онлайн і раз на тиждень, або й частіше (за бажанням), відпрацьовує пройдений матеріал із викладачем.

Зубков також зазначив, що проект співпрацює з Міністерством освіти і науки, Національним агентством з питань держслужби та Українським центром оцінювання якості освіти щодо розробки Національної системи тестування з іноземних мов.

Як повідомив голова Асоціації інноваційної та цифрової освіти, начальник Головного управління юстиції в м. Києві Станіслав Куценко, в межах пілотного проекту навчання на платформі Lingva.Skills вже проходили співробітники Мін'юсту, а загалом за півтора року його існування до навчання долучилися співробітники 46 міністерств та відомств.

Утім, до проекту можуть долучитися всі охочі - на Lingva.Skills англійську можуть опановувати як школярі, так і переселенці, ветерани АТО. Загалом на платформі нині зареєстровано майже 100 тисяч осіб, хоча заявок подано понад 2,5 млн. Проте, оскільки проект реалізується на волонтерських засадах, на опрацювання нових заявок потрібно більше часу.

«Ми маємо всі можливості для того, щоб українці говорили англійською мовою. Статистика свідчить, що тільки 7% українців володіють англійською мовою, тоді як європейський показник - 50%, а у скандинавських країнах цей показник становить 80-90%», - сказав Куценко.

Він зазначив, що проект розвиватиметься. Зокрема, передбачається найближчим часом відкрити доступ до контенту з німецької мови, а згодом - і до інших мов ЄС. Крім того, за словами Куценка, є запит і на вивчення української мови, тому не виключено, що з часом на проекті з'явиться і такий розділ.