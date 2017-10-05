Військові сили Іраку вибили з-під контролю ісламістів центр міста Хавіджа

В багатій на нафту провінції Кіркук іракські військові сили повернули з-під контролю бойовиків угруповання «Ісламська держава» центр міста Хавіджа. Зараз вони просуваються далі по одному з останніх оплотів ісламістів у країні, передає Радіо Свобода.

Військові, поліція і воєнізовані формування, підтримувані коаліцією під керівництвом США, «звільнили весь центр Хавіджи і продовжують своє просування», сказав командувач операції генерал-лейтенант Абдель Амір Яралла.

Наступ на Хавіджу розпочався 21 вересня. Це місто розташоване за приблизно 240 кілометрів на північ від Багдада і на відстані 50-ти кілометрів на захід від Кіркука.

3 жовтня Організація Об’єднаних Націй заявила, що, її за оцінками, близько 12,5 тисяч людей покинули Хавіджу від початку наступу. Водночас кількість людей, які можуть залишатися в місті невідома, але може йтися про 78 тисяч людей.

Нагадаємо, Туреччина та Ірак розпочали спільні військові тренування.