14 новопризначених членів ЦВК склали присягу

14 новопризначених членів Центральної виборчої комісії склали присягу членів комісії і приступили до виконання повноважень у Центрвиборчкому.

Кожен із нових членів зачитав текст присяги на засіданні парламенту, повідомляє Укрінформ.

«Присягаю Українському народу при здійсненні своїх повноважень у Центральній виборчій комісії додержуватися Конституції України та законів України, позапартійної позиції, бути чесним, об'єктивним та неупередженим у вирішенні питань, що належать до повноважень Комісії, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі», - оголосили присягу члени ЦВК.

Таким чином, до виконання повноважень членів комісії приступили: Алла Басалаєва, Наталія Бернацька, Михайло Вербенський, Андрій Євстігнєєв, Ірина Єфремова, Ольга Желтова, Олег Конопольський, Світлана Кустова, Ольга Лотюк, Віталій Плукар, Євген Радченко, Тетяна Сліпочук, Леонтій Шипілов і Тетяна Юзькова.

Відтепер оновлений склад комісії є повноважним згідно із законодавством.

Як повідомлялося, згідно із законом про ЦВК член комісії перед вступом на посаду складає на пленарному засіданні Верховної Ради України присягу. Особа, яка склала присягу, ставить свій підпис під текстом присяги.

Відмова члена Комісії скласти присягу тягне за собою скасування парламентом рішення про його призначення. Комісія є повноважною з моменту призначення на посаду та складення присяги не менш як двома третинами її складу.

Парламент 18 вересня збільшив склад Центрвиборчкому з 15 до 17 осіб.

20 вересня депутати звільнили 13 членів комісії через завершення строку їх повноважень і призначила 14 нових членів комісії.

Водночас свої посади зберігають обрана у квітні 2014 за квотою «Свободи» Катерина Махніцька, а також Олег Діденко, що обирався за квотою партії «УДАР», строк повноважень яких закінчується у 2021 році.