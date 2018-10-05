Білорусь розглядає питання про помилування громадянина України Шаройка

5 жовтня, 2018 - 14:09
Білорусь розглядає питання про помилування громадянина України Павла Шаройка, звинуваченого у шпигунстві. Про це сьогодні повідомив голова КДБ РБ Валерій Вакульчик, передає БЕЛТА.
"Розглядається питання про помилування Шаройка", - сказав Вакульчик.
За його словами, цим займається комісія з помилування.
Українець Павло Шаройко був засуджений у Білорусі за підозрою в шпигунстві. Він був затриманий КДБ 25 жовтня 2017 року.
У травні в КДБ Білорусі не виключили обмін засудженого Шаройка.