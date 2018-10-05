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Вацлав Гавел, чеський політик та громадський діяч, дисидент, критик комуністичного режиму, драматург та есеїст

Білорусь розглядає питання про помилування громадянина України Шаройка

5 жовтня, 2018 - 14:09

Білорусь розглядає питання про помилування громадянина України Павла Шаройка, звинуваченого у шпигунстві. Про це сьогодні повідомив голова КДБ РБ Валерій Вакульчик, передає БЕЛТА.

"Розглядається питання про помилування Шаройка", - сказав Вакульчик.

За його словами, цим займається комісія з помилування.

Українець Павло Шаройко був засуджений у Білорусі за підозрою в шпигунстві. Він був затриманий КДБ 25 жовтня 2017 року.

У травні в КДБ Білорусі не виключили обмін засудженого Шаройка.

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