Білорусь розглядає питання про помилування громадянина України Шаройка

Білорусь розглядає питання про помилування громадянина України Павла Шаройка, звинуваченого у шпигунстві. Про це сьогодні повідомив голова КДБ РБ Валерій Вакульчик, передає БЕЛТА.

"Розглядається питання про помилування Шаройка", - сказав Вакульчик.

За його словами, цим займається комісія з помилування.

Українець Павло Шаройко був засуджений у Білорусі за підозрою в шпигунстві. Він був затриманий КДБ 25 жовтня 2017 року.

У травні в КДБ Білорусі не виключили обмін засудженого Шаройка.