Британія та Німеччина можуть ввести санкції через кібершпигунство ГРУ РФ

5 жовтня, 2018 - 21:55
Велика Британія та Німеччина розглядають питання введення обмежувальних заходів щодо Росії після викриття кібершпигунської мережі російської військової розвідки.
"Ми повинні бути готові вжити заходів самостійно або, бажано, разом з союзниками", - заявив Bloomberg Девід Лідінгтон, глава канцелярії прем'єр-міністра Британії.
За словами офіційного представника уряду Німеччини Штеффена Зайберта, Берлін разом з європейськими партнерами розглядає введення додаткових санкцій проти Росії.
"Німецький уряд майже впевнений, що за недавніми атаками стоїть російська військова розвідка", - сказав Зайберт.
Джерело: День