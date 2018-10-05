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Вацлав Гавел, чеський політик та громадський діяч, дисидент, критик комуністичного режиму, драматург та есеїст

Британія та Німеччина можуть ввести санкції через кібершпигунство ГРУ РФ

5 жовтня, 2018 - 21:55
Фото Reuters

Велика Британія та Німеччина розглядають питання введення обмежувальних заходів щодо Росії після викриття кібершпигунської мережі російської військової розвідки.

"Ми повинні бути готові вжити заходів самостійно або, бажано, разом з союзниками", - заявив Bloomberg Девід Лідінгтон, глава канцелярії прем'єр-міністра Британії.

За словами офіційного представника уряду Німеччини Штеффена Зайберта, Берлін разом з європейськими партнерами розглядає введення додаткових санкцій проти Росії.

"Німецький уряд майже впевнений, що за недавніми атаками стоїть російська військова розвідка", - сказав Зайберт.

Джерело: День

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