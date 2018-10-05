Британія та Німеччина можуть ввести санкції через кібершпигунство ГРУ РФ

Велика Британія та Німеччина розглядають питання введення обмежувальних заходів щодо Росії після викриття кібершпигунської мережі російської військової розвідки.

"Ми повинні бути готові вжити заходів самостійно або, бажано, разом з союзниками", - заявив Bloomberg Девід Лідінгтон, глава канцелярії прем'єр-міністра Британії.

За словами офіційного представника уряду Німеччини Штеффена Зайберта, Берлін разом з європейськими партнерами розглядає введення додаткових санкцій проти Росії.

"Німецький уряд майже впевнений, що за недавніми атаками стоїть російська військова розвідка", - сказав Зайберт.