Данія планує побудувати новий острів біля гавані Копенгагена, щоб створити додатковий простір для населення міста, що стрімко збільшується.

Про це у п'ятницю заявив прем'єр-міністр країни, повідомляє ЄП з посиланням на Reuters.

Ідея може бути повністю фіналізована до 2070 року. На острові пропонують звести житло для 35 тисяч осіб. Крім того, острів захищатиме місто від підвищення рівня моря, сказав на брифінгу для преси прем’єр-міністр Ларс Локке Расмуссен.

"Столиця швидко розвивається, будується, як ніколи. Це добре. Але це також означає, що врешті-решт у Копенгагені завершаться ділянки, і саме тому ми хочемо збудувати новий острів", - сказав Расмуссен.

Проект, який умовно назвали Lynetteholm, вимагає інвестицій у розмірі близько 20 мільярдів данських крон (3,1 мільярда доларів), включно із побудовою тунелю і лінії метро. З часом, зазначив Расмуссен, проект буде самофінансуватися.