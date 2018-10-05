Данія виділить понад $9 млн на програму ООН в Україні

Уряд Данії виділить 9,2 мільйона доларів США на Програму розвитку ООН в Україні (ПРООН) на умовах спільного фінансування заходів з розвитку. Цей внесок є початком нового етапу поглибленої співпраці в рамках реалізації нового проекту "Ефективне врядування і залучення громадян задля досягнення правосуддя, безпеки, захисту довкілля та соціальної згуртованості у східній Україні у період 2018-2021 рр".

Про це повідомляється у спільному прес-релізі Королівства Данії та ПРООН в Україні.

“Данія та Європа надзвичайно зацікавлені в підтримці успішної та процвітаючої України. Забезпечення якісних послуг і безпеки громадян на територіях, постраждалих внаслідок конфлікту, є ключовим завданням, і ми впевнені, що цей новий проект сприятиме його виконанню”, — заявив Посол Данії в Україні Рубен Мадсен.

Завдяки фінансовій підтримці Данії ПРООН зможе сприяти посиленню впливу громадських організацій та органів місцевого самоврядування на сході України, що займаються темами прав людини та забезпечення можливості для всіх громадян користуватися своїми основоположними правами, мати доступ до правосуддя і активно долучатися до прийняття рішень.

“Місцеві органи самоврядування, які будуть забезпечені належними ресурсами та матимуть тіснішу співпрацю з громадянським суспільством, ухвалюватимуть кращі рішення для країни в цілому. Кошти, щедро виділені Данією, допоможуть забезпечити потребу, про яку говорять українці, у ефективному реформуванні державного управління, переваги якого могли б відчути всі громадяни”, — сказав Директор ПРООН в Україні Янтомас Хімстра.

ПРООН та Уряд Данії вже тривалий час співпрацюють у сферах розвитку громадянського суспільства й забезпечення прав людини, а також розширили співпрацю щодо підтримки демократичного врядування. Обидві сторони планують розширювати цю співпрацю та впроваджувати заходи, які відповідають мандату ПРООН і сприяють виконанню Стратегічного плану в Україні, зокрема реалізації Порядку денного до 2030 року та Цілей сталого розвитку.