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Вацлав Гавел, чеський політик та громадський діяч, дисидент, критик комуністичного режиму, драматург та есеїст

День в ООС: Бойовики 4 рази обстріляли українські позиції

5 жовтня, 2018 - 18:55
Фото Reuters

У п’ятницю, 5 жовтня, бойовики російсько-окупаційного війська чотири рази порушили режим припинення вогню, під час ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Про це повідомили в прес-центрі Операції об'єднаних сил.

За даними українських військових, бойовики вели прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по хутору Вільному, зі стрілецької зброї - по позиціях біля Мар'їнки, зі станкового гранатомету - по захисниках Гнутового.

Окупанти один раз застосували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, - опорні пункти у районі Павлополя були обстріляні з мінометів 82-го калібру. На цьому напрямку ворог також застосував озброєння бойових машин піхоти, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Джерело: День

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