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Вацлав Гавел, чеський політик та громадський діяч, дисидент, критик комуністичного режиму, драматург та есеїст

Екс-президента Південної Кореї ув'язнили на 15 років через корупцію

5 жовтня, 2018 - 10:34

Суд Сеула посадив колишнього президента Південної Кореї Лі Мьон Бака в тюрму на 15 років через корупцію. Про це повідомляє видання Reuters.

Таким чином, він став останнім у "ланцюжку" високопоставлених політиків та підприємців країни, яких звинуватили у корупції.

Лі Мьон Бак вже четвертий колишній південнокорейський президент, якого запроторять до в'язниці.

Нагадаємо, що його наступниці Пак Кин Хє доведеться відсидіти сумарно 33 роки, з яких 25 є вироком у справі про її корупційні зв'язки, 6 - у справі щодо протизаконного отримання близько 2,6 мільйона доларів від національної розвідувальної служби, а ще 2 роки - через накази проводити фальсифіковані опитування громадської думки перед виборами 2016 року.

Тим часом Лі Мьон Бака звинувачують у  тому, що він отримав близько $10 мільйонів незаконного доходу від компанії Samsung та його власної розвідувальної служби.

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