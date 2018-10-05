Екс-президента Південної Кореї ув'язнили на 15 років через корупцію

Суд Сеула посадив колишнього президента Південної Кореї Лі Мьон Бака в тюрму на 15 років через корупцію. Про це повідомляє видання Reuters.

Таким чином, він став останнім у "ланцюжку" високопоставлених політиків та підприємців країни, яких звинуватили у корупції.

Лі Мьон Бак вже четвертий колишній південнокорейський президент, якого запроторять до в'язниці.

Нагадаємо, що його наступниці Пак Кин Хє доведеться відсидіти сумарно 33 роки, з яких 25 є вироком у справі про її корупційні зв'язки, 6 - у справі щодо протизаконного отримання близько 2,6 мільйона доларів від національної розвідувальної служби, а ще 2 роки - через накази проводити фальсифіковані опитування громадської думки перед виборами 2016 року.

Тим часом Лі Мьон Бака звинувачують у тому, що він отримав близько $10 мільйонів незаконного доходу від компанії Samsung та його власної розвідувальної служби.