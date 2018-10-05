Ердоган: Туреччина може провести референдум щодо вступу до ЄС

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що розгляне можливість проведення референдуму щодо вступу країни до ЄС, зазначивши, що Брюссель затягує процес приєднання.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає агентство, пряме голосування щодо процесу вступу потенційно може покласти край переговорам Анкари з Брюсселем з цього питання і збільшить дистанцію за Заходом.

Країни ЄС, зокрема, Німеччина критично налаштовані щодо Туреччини через репресії після спроби перевороту у 2016 році.

"Вже 2018 рік, а вони досі змушують нас чекати. Ми можемо звернутися до нашого 81-мільйонного народу і запитати, яким буде його рішення" - заявив Ердоган.

За його словами, як тільки буде прийняте рішення про референдум, необхідні для цього кроки будуть вжиті негайно.

"Не приймете – так і скажіть, ми підемо своїм шляхом, а ви – своїм" - зазначив Ердоган.

Нагадаємо, Туреччина посилить свої війська в сирійському Ідлібі.