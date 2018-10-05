Франція розслідує зникнення глави Інтерполу, - ЗМІ

5 жовтня, 2018 - 14:08
Франція почала розслідування за фактом зникнення президента Інтерполу Мен Хунвея.
Про це повідомляє BFMTV.
64-річний Мен Хунвей вже тиждень не виходить на зв'язок після від'їзду в Китай 29 вересня.
Заяву про зникнення подала його дружина, з якою Хунвей проживає у Ліоні.
У Ліоні також розташована штаб-квартира Інтерполу.
До обрання у листопаді 2016 року президентом Інтерполу Мен Хунвей був заступником міністра громадської безпеки Китаю.
Нагадаємо, Україна розширить своє представництво в Інтерполі.