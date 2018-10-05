Франція розслідує зникнення глави Інтерполу, - ЗМІ

Франція почала розслідування за фактом зникнення президента Інтерполу Мен Хунвея.

Про це повідомляє BFMTV.

64-річний Мен Хунвей вже тиждень не виходить на зв'язок після від'їзду в Китай 29 вересня.

Заяву про зникнення подала його дружина, з якою Хунвей проживає у Ліоні.

У Ліоні також розташована штаб-квартира Інтерполу.

До обрання у листопаді 2016 року президентом Інтерполу Мен Хунвей був заступником міністра громадської безпеки Китаю.

Нагадаємо, Україна розширить своє представництво в Інтерполі.