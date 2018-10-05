Гендиректор "112 Україна" опублікував відкритий лист

В своїй заяві Генеральний директор "112 Україна" Єгор Бенкендорф заявив, що нинішні нападки на ЗМІ свідчать про серйозну загрозу свободі слова і незалежності медіа як головних цінностей демократичного суспільства.

"Ефір телеканалу в однаковій мірі є відкритим для представників різних політичних сил, органів влади, громадських діячів та експертів незалежно від їхніх політичних вподобань. Цілком природно, що гостями нашого ефіру стають і люди, які піддають критиці нинішню владу, зокрема вказують на зростання рівня корупції та згортання свободи слова", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора Верховна Рада під час ранкового засідання підтримала проект постанови №9157, яким запропонувала Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) ввести санкції проти телеканалів "112 Україна" і NewsOne.

Натомість керівництво каналу "112 Україна" пов'язує цю ситуацію з наближенням президентських виборів.

"На жаль, з наближенням двох передвиборчих кампаній 2019 року в Україні з’являється дедалі більше політиків, які намагаються використати редакційну політику телеканалу як об’єкт нападок та інструмент для забезпечення дешевого політичного піару", - зазначив Бенкендорф.

Повний лист можна прочитати тут.

Верховна Рада під час ранкового засідання підтримала проект постанови №9157, яким запропонувала Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) ввести санкції проти телеканалів "112 Україна" і NewsOne Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-rada-zaproponuvala-rnbo-vvesti-s...

Верховна Рада під час ранкового засідання підтримала проект постанови №9157, яким запропонувала Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) ввести санкції проти телеканалів "112 Україна" і NewsOne Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-rada-zaproponuvala-rnbo-vvesti-s...