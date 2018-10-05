Геращенко заявила, що Україна не має інформації про справжній стан Сенцова

Інформації про справжній стан здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова, який припиняє голодування, немає.

Про це заявила перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

“Наразі ми не маємо точної інформації про його справжній, реальний стан здоров'я”, - написала вона.

Геращенко нагадала, що адвокат Сенцова Андрій Дінзе підтвердив, що його підзахисний припиняє голодування у суботу, 6 жовтня.

“Дінзе підтвердив, що з завтрашнього дня О.Сенцов припиняє голодування. Це особисте рішення Олега, він написав заяву про припинення голодування”, - зазначила вона.

Водночас Геращенко сказала, що посольство України в РФ і українське МЗС не отримали офіційної інформації від офіційних органів РФ щодо повідомлень про припинення Сенцовим голодування. Посольство України звернулося нотою до МЗС РФ з проханням невідкладно повідомити, чи відповідає дійсності інформація про припинення Сенцовим голодування, додала вона.

Також Геращенко повідомила, що українські консули домагаються особистої зустрічі з Сенцовим, який є громадянином України. Крім того, омбудсмен Людмила Денісова та українські лікарі готові негайно вилетіти до Сенцова, якщо буде допуск і дозвіл Москви, наголосила вона.

“Україна готова негайно забрати Олега і надати йому необхідне лікування і реабілітацію, й передати в обмін будь-кого з росіян, засуджених в Україні за важкі злочини”, - заявила Геращенко.

Нагадаємо, що у Сенцова відмовляють нирки і печінка, почалася ішемія серця.