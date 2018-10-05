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Геращенко заявила, що Україна не має інформації про справжній стан Сенцова

5 жовтня, 2018 - 19:29
Фото з архіву "Дня"

Інформації про справжній стан здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова, який припиняє голодування, немає.

Про це заявила перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook

“Наразі ми не маємо точної інформації про його справжній, реальний стан здоров'я”, - написала вона.

Геращенко нагадала, що адвокат Сенцова Андрій Дінзе підтвердив, що його підзахисний припиняє голодування у суботу, 6 жовтня. 

“Дінзе підтвердив, що з завтрашнього дня О.Сенцов припиняє голодування. Це особисте рішення Олега, він написав заяву про припинення голодування”, - зазначила вона.

Водночас Геращенко сказала, що посольство України в РФ і українське МЗС не отримали офіційної інформації від офіційних органів РФ щодо повідомлень про припинення Сенцовим голодування. Посольство України звернулося нотою до МЗС РФ з проханням невідкладно повідомити, чи відповідає дійсності інформація про припинення Сенцовим голодування, додала вона.

Також Геращенко повідомила, що українські консули домагаються особистої зустрічі з Сенцовим, який є громадянином України. Крім того, омбудсмен Людмила Денісова та українські лікарі готові негайно вилетіти до Сенцова, якщо буде допуск і дозвіл Москви, наголосила вона.

“Україна готова негайно забрати Олега і надати йому необхідне лікування і реабілітацію, й передати в обмін будь-кого з росіян, засуджених в Україні за важкі злочини”, - заявила Геращенко.

Нагадаємо, що у Сенцова відмовляють нирки і печінка, почалася ішемія серця.

Джерело: День

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