Головою ЦВК обрали Тетяну Сліпачук

Головою Центральної виборчої комісії обрали Тетяну Сліпачук. Це відбулося на першому засіданні нового складу ЦВК, передає відділ взаємодії зі ЗМІ секретаріату комісії.

"Тож за підсумками таємного голосування Головою Центральної виборчої комісії обрано Тетяну Володимирівну Сліпачук", - йдеться у повідомленні.

Заступниками голови ЦВК обрали Олега Конопольського та Євгенія Радченка, а секретарем - Наталію Бернацьку.

Зауважимо, Тетяна Сліпачук працювала юристом, радником, старшим радником, а згодом стала партнером юридичної фірми "Василь, Кісіль і Партнери". У 2011 році стала партнером юридичної фірми "Саєнко Харенко". Є президентом Української Арбітражної Асоціації. Зокрема, представляла інтереси клієнтів у понад 125 міжнародних арбітражних розглядах, у т.ч. за арбітражними регламентами ICC, LCIA, SCC, МКАС і МАК при ТПП України, МКАС при ТПП РФ, ЮНСІТРАЛ, LMAA, GAFTA.

Автор понад 125 статей і розділів монографічних досліджень з господарського, цивільного та міжнародного приватного права, міжнародного комерційного арбітражу, в тому числі понад 30 англійською мовою.