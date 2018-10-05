Google Translate навчився розуміти діалекти

Додаток Google Translate для iOS отримав функцію визначення діалектів різних мов.

Зокрема, додаток може розрізняти чотири типи англійської мови: британський, американський, австралійський та індійський діалекти, повідомляє The Verge.

Також він зможе відрізнити канадський діалект французької мови від того, якою говорять у Франції.

Також у додатку з’явився мексиканський діалект іспанської мови та два варіанти бенгальської — з Індії та Бангладеш.

“Нові функції будуть дуже корисні мандрівникам, адже одна й та сама мова може звучати зовсім по-різному”, – зазначили представники Google.