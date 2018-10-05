Google Translate навчився розуміти діалекти

5 жовтня, 2018 - 18:07
Додаток Google Translate для iOS отримав функцію визначення діалектів різних мов.
Зокрема, додаток може розрізняти чотири типи англійської мови: британський, американський, австралійський та індійський діалекти, повідомляє The Verge.
Також він зможе відрізнити канадський діалект французької мови від того, якою говорять у Франції.
Також у додатку з’явився мексиканський діалект іспанської мови та два варіанти бенгальської — з Індії та Бангладеш.
“Нові функції будуть дуже корисні мандрівникам, адже одна й та сама мова може звучати зовсім по-різному”, – зазначили представники Google.
Джерело: День