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Вацлав Гавел, чеський політик та громадський діяч, дисидент, критик комуністичного режиму, драматург та есеїст

Google Translate навчився розуміти діалекти

5 жовтня, 2018 - 18:07
Фото The Verge

Додаток Google Translate для iOS отримав функцію визначення діалектів різних мов.

Зокрема, додаток може розрізняти чотири типи англійської мови: британський, американський, австралійський та індійський діалекти, повідомляє The Verge.

Також він зможе відрізнити канадський діалект французької мови від того, якою говорять у Франції.

Також у додатку з’явився мексиканський діалект іспанської мови та два варіанти бенгальської — з Індії та Бангладеш.

“Нові функції будуть дуже корисні мандрівникам, адже одна й та сама мова може звучати зовсім по-різному”, – зазначили представники Google.

Джерело: День

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