Індонезія припинила закупівлю російських літаків через санкції США

Індонезія вирішила призупинити закупівлю російських винищувачів Су-35 через можливі санкції США за співпрацю з "Рособоронекспортом".

Про це повідомляє РБК-Україна.

США не гарантували Індонезії незастосування санкцій за закупівлю російських літаків

Повідомляється, що мова йде про можливі санкції США, які Вашингтон готується запровадити для "протидії супротивникам". Зокрема, очікувалося, що перша партія Су-35 надійде до Індонезії вже в жовтні, проте США не гарантував Джакарті незастосування санкцій.

Нагадаємо, США пригрозили РФ морською блокадою.