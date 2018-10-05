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Вацлав Гавел, чеський політик та громадський діяч, дисидент, критик комуністичного режиму, драматург та есеїст

Індонезія припинила закупівлю російських літаків через санкції США

5 жовтня, 2018 - 10:24
Фото Reuters

Індонезія вирішила призупинити закупівлю російських винищувачів Су-35 через можливі санкції США за співпрацю з "Рособоронекспортом".

Про це повідомляє РБК-Україна.

США не гарантували Індонезії незастосування санкцій за закупівлю російських літаків

Повідомляється, що мова йде про можливі санкції США, які Вашингтон готується запровадити для "протидії супротивникам". Зокрема, очікувалося, що перша партія Су-35 надійде до Індонезії вже в жовтні, проте США не гарантував Джакарті незастосування санкцій.

Нагадаємо, США пригрозили РФ морською блокадою.

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