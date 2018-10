Із 5 по 21 жовтня у Львові відбудеться музичний фестиваль сучасної музики "Контрасти"

Це вже 24-й міжнародний форум, на який запрошені 20 композиторів та 36 виконавців. На мапі фестивалю – Німеччини, Австрія, Польща, Туреччина, Великобританія, Швейцарія, Чехія, Білорусь, Франція, Сполучені Штати Америки та Україна.

«Контрасти» – це 19 концертів, а сценічними майданчиками стануть зали Львівської філармонії та Музичної академії, також – Хорова школа «Дударик» (церква Святого Лазаря).

Зі спеціальною програмою I Sustain The Wings. Contemporary Dialogue of Cultures («На крилах. Сучасний діалог культур») до Львова приїдуть Національний президентський оркестр України та The USAFE Band – оркестр військово-повітряних сил США в Європі.

Лунатиме сучасна музика різних жанрів та напрямів, також відео- та аудіоперформанси, сольні речиталі, лекції, майстер-класи, а також організатори фесту підготували десять світових прем’єр.

Відкриє «Контрасти» Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії (диригент та художній керівник – Тарас Криса). У програмі – твори Аарона Копленда, Мирослава Скорика, Кшиштофа Пендерецького та Бели Бартока. Також оркестр представить на фесті ще дві програми: 12 жовтня у проекті «Концерт Концертів» під керівництвом диригента Богдана Дашака звучатимуть твори Алли Сіренко, Богдана Кривопуста, Євгена Станковича та Валентина Сильвестрова, а 21-го, на завершення фестивалю, – музика Мирослава Скорика, Сергія Пілютікова, Максима Коломійця, прем'єра творів львівських композиторів Богдани Фроляк та Назара Скрипника (диригенти – Сергій Хоровець та Юрій Бервецький).

Зацікавить публіку й марафон «Ніч «Контрастів» (20 жовтня), і це буде дев’ять годин різножанрової музики. Дійство триватиме від 18.00 до 03.00, упродовж яких виконуватиметься ансамблева, камерна, сольна та електронна музика від класики авангарду ХХ століття до прем’єр найновіших творів композиторів молодого покоління.

Нагадаємо, що заснували «Контрасти» диригент Роман Ревакович, композитор Юрій Ланюк, музикознавець Ярема Якубяк. Директор фестивалю – генеральний директор Львівської філармонії Володимир Сивохіп.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів