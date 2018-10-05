Кортеж президента Польщі збив дитину на пішохідному переході

У Польщі один із автомобілів з кортежу президента Анджея Дуди у четвер збив дитину на пішохідному переході. Це сталося в місті Освенцим на півдні Польщі, куди президент Дуда приїхав з візитом, інформує tvn24.

“В місті Освенцим автомобіль поліції, який їхав у кортежі, легко зачепив дитину”, - повідомив речник президента Блажей Спихальський.

За його словами, на це відразу відреагував президент Дуда, який зупинив кортеж і поцікавився станом здоров’я 9-річного хлопця. Речник президента також відвідав потім дитину у лікарні.

Спихальський пояснив, як трапилася надзвичайна ситуація. За його словами, автомобіль кортежу зупинився перед пішохідним переходом, дитина у цей момент також зупинилася. Через кілька секунд і автомобіль, і хлопець одночасно рушили з місця, що і призвело до наїзду на дитину. Хлопець отримав незначні пошкодження і був швидко виписаний з лікарні.

Це не перша автопригода за участю перших осіб держави в місті Освенцим. В лютому 2017 року автомобіль, в якому перебувала тодішній прем'єр польського уряду Беата Шидло, зіткнувся з автомобілем Fiat Seicento, який у цей момент повертав вліво. Відтак глава уряду отримала травми і упродовж майже двох тижнів перебувала у лікарні. Незабаром у цій справі має розпочатися судовий процес проти 21-річного Себастіана К., який, втім, не визнає своєї провини у ДТП.