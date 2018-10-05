KYIV MEDIA WEEK підвів підсумки найбільшого медіафоруму Східної Європи

У Києві з 17 по 21 вересня відбувся VIII міжнародний медіафорум KYIV MEDIA WEEK, який зібрав 130 спікерів з усього світу.

KMW 2018 відкрився виступом Вірджинії Муслер – співзасновниці аналітичної компанії The Wit, що спеціалізується на дослідженнях контенту по всьому світу. Для пані Муслер, чиї презентації Fresh TV про тренди в шоу та серіалах на ринках MIPCOM і MIPTV в Каннах завжди відбуваються з незмінним аншлагом, це був перший візит до Києва. «Я в захваті, – зізнається Вірджинія. – KMW це захід з дружньою атмосферою і до того ж з інтенсивною та добре обміркованою програмою, насиченою за різноманітністю й джерелами контенту, натхненням, учасниками та гостями».

А різноманітністю – і тематичною, і географічною – KMW 2018 й справді міг похвалитися без зайвої скромності. На медіафорум завітали 3 численні делегації з Молдови, Китаю та Кореї, кожна з яких представила щонайменше 10 провідних медіакомпаній країни й налічувала понад 20 осіб – представників індустрії та профільних державних органів.

Про те, якою саме може бути ця співпраця з азійським регіоном, учасники KMW мали нагоду обговорити безпосередньо з представниками медіаіндустрії. Зокрема – з Альбертом Парком із корейської компанії CJ ENM. «Ми завітали на KYIV MEDIA WEEK, щоб дізнатися більше про унікальність українського медіаринку та знайти можливості для бізнесу і майбутнього співробітництва. І нам це вдалося, – каже пан Парк. – Ми вважаємо Україну бездоганним стратегічним медіацентром для входу на різні території держав пострадянського простору та Східної Європи, зважаючи на першокласні виробничі потужності країни в поєднанні з відносно скромними бюджетами. Також ми впевнені, що корейські формати можуть дуже вдало тут працювати. Крім того, ми могли б розглянути можливість виведення кращих українських серіалів і анімаційних проектів на південнокорейський ринок».

Китай вперше на KMW було представлено окремою розгалуженою тематичною програмою Focus on China, організованою Національним управлінням у справах радіомовлення і телебачення КНР спільно з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, за участю Shanghai Media Group, iFORMATS та Української кіноасоціації.

У програмі KMW 2018 можна виокремити три великі тематичні лінійки. Перша – серіальна лінійка, організована за підтримки ТРК «Україна». До неї входили декілька цікавих майстер-класів та case studies від профільних експертів із різних країн. Зокрема, норвежець Андерс Танген – СЕО компанії Viafilm розповіла про те, як зацікавити глобальний ринок локальними форматами. «Як на мене, дуже цікавими виявилися зустрічі з професіоналами локальної індустрії, – каже Танген. – І я відчуваю потенціал для створення продюсерських проектів у Києві зокрема та в Україні загалом».

В рамках тематичної лінійки відбувся також і традиційний скринінг серіалів.

Другу тематичну лінійку KMW було присвячено кінематографу та організовано за підтримки Держкіно України. Серед івентів, що входили до неї, можна зазначити виступ Скаді Ліз – продюсерки і засновниці німецької компанії Getaway Pictures, яка поділилася ексклюзивною інформацією про особливості пошуку фінансування для спільного виробництва. «Мені справді сподобалось бути гостем KYIV MEDIA WEEK, і, незважаючи на те що я пробула в Києві лише два дні, за цей період мені вдалось отримати нові контакти серед українських фільммейкерів. Як результат – вже зараз, всього за декілька днів після KMW, я з радістю можу анонсувати запуск одразу трьох нових копродукційних проектів!», – коментує Скаді Ліз.

Зрештою, третю тематичну лінійку KMW 2018 можна назвати зоряною. Ця серія івентів, організована за підтримки Vancouver Film School, включала виступи спікерів зі світовим ім’ям. А саме: inspiration talk «Шоураннер. Професія для сміливих» Майкла Бейсера – сценариста та шоураннера, що працював з такими компаніями, як 20th Century Fox, Universal Pictures, Disney, Columbia TriStar і Warner Bros., а зараз очолює сценарний факультет Vancouver Film School. Крім того, на KMW 2018 відбулася скайп-конференція з режисером Стівом Майнером, більш відомим завдяки легендарним хорорам «П'ятниця, 13-те. Частина ІІ».

До речі, поміж спікерів KMW 2018 було 3 дійсних члени Американської академії кінематографічних мистецтв і наук.

Безумовно, трьома тематичними напрямами велика програма медіафоруму не обмежилася. За підтримки інтелектуального партнера KMW – міжнародної медіаконсалтингової компанії K7 Media – відбулися івенти, присвячені трендам FAANGS (мова йде про цифрових гігантів – Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google і Snapchat) і дитячому контенту. А давні партнери KMW – Індустріальний Телевізійний Комітет та ініціатива «Чисте небо» – традиційно провели в рамках KMW свої масштабні конференції «Телебачення як бізнес» і «Боротьба з піратством в Україні. Що зроблено – що робити».

Директор MRM Вікторія Ярмощук додає: «Ми дуже раді, що KMW справді вийшов на новий рівень, що доводиться і рівнем спікерів, і кількістю учасників. Отже, надалі - тільки вперед і вгору. До зустрічі на KYIV MEDIA WEEK 2019!».

Дев’ятий міжнародний медіафорум KYIV MEDIA WEEK відбудеться у вересні 2019 року. Точні дати проведення будуть оголошені у листопаді, слідкуйте за новинами на www.kyivmediaweek.com та на офіційній Facebook-сторінці заходу.