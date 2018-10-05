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Вацлав Гавел, чеський політик та громадський діяч, дисидент, критик комуністичного режиму, драматург та есеїст

Лідера опозиції Пакистану заарештували

5 жовтня, 2018 - 20:51
Фото Reuters

Пакистанського опозиційного лідера Шехбаза Шаріфа заарештували у п’ятницю за звинуваченням у корупції.

Про це повідомляє Reuters.

“Пакистанські правоохоронці цієї п’ятниці – за 9 днів до виборів – заарештували опозиційного лідера Шехбаза Шаріфа на підставі звинувачень у довготривалій корупційній справі», - йдеться в повідомленні.

Відповідний суд над Шехбазом має відбутися в суботу.

Сам Шехбаз та його брат, заарештований раніше, заперечують свою провину і вважають це кримінальне провадження політично вмотивованим.

Згідно з опитуваннями, партія Шаріфа – Пакистанська мусульманська ліга – має посісти друге місце на виборах.

 
              
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