Лідера опозиції Пакистану заарештували

Пакистанського опозиційного лідера Шехбаза Шаріфа заарештували у п’ятницю за звинуваченням у корупції.

Про це повідомляє Reuters.

“Пакистанські правоохоронці цієї п’ятниці – за 9 днів до виборів – заарештували опозиційного лідера Шехбаза Шаріфа на підставі звинувачень у довготривалій корупційній справі», - йдеться в повідомленні.

Відповідний суд над Шехбазом має відбутися в суботу.

Сам Шехбаз та його брат, заарештований раніше, заперечують свою провину і вважають це кримінальне провадження політично вмотивованим.

Згідно з опитуваннями, партія Шаріфа – Пакистанська мусульманська ліга – має посісти друге місце на виборах.