Лідера опозиції Пакистану заарештували

5 жовтня, 2018 - 20:51
Пакистанського опозиційного лідера Шехбаза Шаріфа заарештували у п’ятницю за звинуваченням у корупції.
Про це повідомляє Reuters.
“Пакистанські правоохоронці цієї п’ятниці – за 9 днів до виборів – заарештували опозиційного лідера Шехбаза Шаріфа на підставі звинувачень у довготривалій корупційній справі», - йдеться в повідомленні.
Відповідний суд над Шехбазом має відбутися в суботу.
Сам Шехбаз та його брат, заарештований раніше, заперечують свою провину і вважають це кримінальне провадження політично вмотивованим.
Згідно з опитуваннями, партія Шаріфа – Пакистанська мусульманська ліга – має посісти друге місце на виборах.