Литва надала Україні доступ до бази даних для перевірки автомобілів на "євробляхах"

Литва надала Україні доступ на рік до європейської бази даних, яку будуть використовувати для перевірки законності ввезення авто на європейських номерах в Україну, а також чи не перебуває авто у розшуку.

Про це повідомив голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал, передає прес-служба Держприкордонслужби.

Так, сьогодні у Києві відбулося обговорення проекту міжнародної технічної допомоги ЄС Twinning за участі українських та європейських експертів.

За словами Цигакала, для досягнення визначених пріоритетів необхідно продовжити адаптацію законодавства і прикордонних процедур до стандартів ЄС, розвивати обмін та аналіз інформації.

Окрім того, у коментарі УНН він повідомив, що Литовська Республіка надала Україні доступ на рік до європейської бази даних, яку будуть використовувати, зокрема, для перевірки, чи ввозять автомобілі на європейських номерах, так звані євробляхи, в Україну законно.

"Сьогодні нам подарували пакет, завдяки якому можна заходити до європейських баз даних... Ви знаєте, у нас сьогодні дуже багато євроблях на території країни. Як правило, вони чи литовські чи польські", - зазначив голова ДПСУ.

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