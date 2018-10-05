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Миротворці ООН мали б замінити російські війська та створити умови для виборів на окупованому Донбасі, - Волкер

5 жовтня, 2018 - 13:31
Фото Reuters

Миротворча місія ООН мала б замінити російські війська на окупованій частині Донбасу і створити безпекові умови для місцевих виборів для обрання легітимних мерів Луганська і Донецька, обласних адміністрацій.

Про це спеціальний представник США по Україні Курт Волкер заявив в інтерв’ю агентству УНІАН.

"Згідно з Мінськими домовленостями, (на окупованій частині Донбасу - ред.) мають відбутися місцеві вибори. І не вибори для народних республік, які мають зникнути. А вибори легітимних мера Донецька, мера Луганська, обласних адміністрацій... Проте основне завдання - розташувати миротворчу місію, аби створити середовище загальної безпеки", - пояснив він.

Волкер також додав, що загалом позитивно сприймає ідеї, висловлені нещодавно міністром закордонних справ України Павлом Клімкіном стосовно необхідності поліцейського і міжнародного компонентів миротворчої місії, крім суто військового.

"Я згоден, що має у якомусь вигляді втілюватися ідея охорони правопорядку. Місцеві правоохоронці, здається, достатньо компетентні. Але ж є нелегальні озброєні формування. Коли вони підуть, знадобиться певна координація, можливо від ОБСЄ і місцевих правоохоронців", - пояснив дипломат.

Нагадаємо, раніше Волкер назвав країни, які готові надіслати миротворців на Донбас.

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