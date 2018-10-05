На Дніпропетровщині будують найбільшу й найпотужнішу сонячну електростанцію в Україні

Після завершення будівництва електростанція має ввійти до ТОП-3 найбільших у Європі. «Зелений проект» вартістю 230 млн євро втілюють власним коштом український і китайський інвестори. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко. «Енергонезалежність як основа національної безпеки країни – один з пріоритетів державної політики. У цю справу робить свій внесок і Дніпропетровщина, даючи «зелене світло» проектам альтернативної енергетики. Наразі в області вже працюють дві сонячні електростанції. Їхнє будівництво – без жодної копійки бюджетних коштів, усе – за рахунок інвесторів», – зазначив губернатор. Цього разу черговий об’єкт зеленої енергетики зводять у Нікопольському районі. 400-гектарний будівельний майданчик – поблизу села Старозаводське. Роботи ведуться на місці відпрацьованого кар’єру, землі якого непридатні для сільського господарства. Модулі китайського виробництва зможуть забезпечити електрикою 100 тисяч домівок та підприємств. Це майже 750 тисяч панелей загальною потужністю 200 МВт. Крім того, інвестори обіцяють створити нові робочі місця – зростуть надходження до місцевих бюджетів. Ще одна вигода – екологічна. Електростанція не завдаватиме шкоди довкіллю, а вироблена енергія буде чистою. В облдержадміністрації кажуть, що останнім часом у сфері енергетики з’являється все більше інвестпроектів. Будівництво нової сонячної електростанції стартувало весною 2018-го після підписання договору між інвесторами – українською компанією ДТЕК та китайською China Machinery Engineering Corporation (CMEC). «Цей проект особливий. Це великі інвестиції, вкладені на українському ринку, - зазначив генеральний директор компанії China Machinery Engineering Corporation , керівник проекту будівництва сонячної електростанції Цао Цинь. - Наша компанія працює 10 років. Маємо досвід, силу та віру, аби втілити цей проект». Завершення будівництва заплановане на початок 2019-го. Після цього станцію підключать до єдиної енергетичної системи України та введуть в експлуатацію.

Вадим РИЖКОВ, «День», Дніпро