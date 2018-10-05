На Вінниччині пройшов фестиваль хорового мистецтва пам’яті видатного хормейстера Муравського

Сьомий рік поспіль на малій батьківщині відомого українського хорового диригента і педагога Павла Муравського збирають професійні та народні аматорські хорові колективи. Цього року фестиваль відбувся на базі Будинку культури в Піщанці. Концертна програма складалася із 30 номерів, кожен хор представив по п’ять композицій, більшість з яких були виконані a cappella, ніби сповідуючи життєве і мистецьке кредо Муравського «Чистота співу – це чистота життя».

«Сьогодні зал у Піщанці був переповнений шанувальниками та учня Павла Муравського, які зривалися оплесками після завершення кожної композиції. Достойними були й учасники. Серед них народний аматорський хоровий колектив Тульчинського коледжу культури, народний аматорський хоровий колектив Тростянецького районного будинку культури, народний аматорський колектив агрофірми «Ольгопіль» Чечельницького району, народний аматорський хоровий колектив «Осінні барви» з Вінниця та народна аматорська хорова капела «Діброва» Піщанського районного будинку культури під керівництвом неймовірно талановитого Федора Ущаповського. Загалом шість хорів. Кожен колектив представив велику програму. Це різноплановий репертуар високого виконавського рівня», – розповідає провідний методист вокально-хорового мистецтва Вінницького обласного центру народної творчості Ніна Джус.

Павла Муравського по праву називають гордістю Вінниччини. За життя він отримав звання народного артиста, Герой України, став лауреатом Державної премії імені Шевченка та міжнародної премії імені Вернадського, повний кавалер орденів «За заслуги». Але не в титулах і званнях його велич – Павло Муравський усе своє життя твердо стоїть на захисті суто національного ладового звучання українських пісень, відстоював їхню автентичність.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина