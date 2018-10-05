Німеччина звинуватила Росію у масштабних кібератаках

Німеччина також звинуватила Росію у здійсненні низки масштабних кібератак протягом останніх років.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Федеральний уряд також виходить з того, що з високою долею вірогідності за кампанією APT28 стоїть російська військова розвідка ГРУ. Ця оцінка базується загалом на дуже надійних власних фактах та джерелах", - заявив у п'ятницю, 5 жовтня, речник німецького уряду Штеффен Зайберт, передає агенція dpa.

Німецький уряд повністю довіряє оцінці британської та нідерландської влади щодо кібератак з боку Росії, додав він.

"Ми засуджуємо такі напади на міжнародні організації та на об'єкти наших союзників. І ми закликаємо Росію виконувати свої зобов'язання та утримуватися від таких дій", - заявив Зайберт.

Нагадаємо, що уряд Німеччини виступає категорично проти проведення "виборів у республіках" на Донбасі.