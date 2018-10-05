Нобелівську премію миру вручили за боротьбу з сексуальним насильством

Лауреатами Нобелівської премії миру у 2018 році стали гінеколог з Конго Деніс Муквеге та іранська правозахисниця Надя Мурад. Нобелівський комітет присудив їм нагороду за зусилля у боротьбі з сексуальним насильством у військовий час.

Про це повідомляє Нобелівський комітет на сторінці у Тwitter.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/LaICSbQXWM

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2018

Раніше вони були удостоєні премії Сахарова. Деніс Муквеге отримав цю нагороду в 2014 році, а Надя Мурад – у 2016-му.

Премію вручають щороку людині або організації, яка зробила все можливе для досягнення миру в усьому світі.

У 2018-му на нагороду висунули 331 претендента: 216 осіб та 115 організацій.

Нагадаємо, Верховна Рада України 18 вересня номінувала Олега Сенцова на Нобелівську премію миру. Незаконно засуджений українець голодував у російській в'язниці 145 днів. Однак, згідно з правилами, український режисер може потрапити у список номінантів аж у 2019 році. Адже номінації повинні бути подані до 1 лютого року присудження.