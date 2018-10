Нобелівську премію миру вручили за боротьбу з сексуальним насильством

Лауреатами Нобелівської премії миру у 2018 році стали гінеколог з Конго Деніс Муквеге та іранська правозахисниця Надя Мурад. Нобелівський комітет присудив їм нагороду за зусилля у боротьбі з сексуальним насильством у військовий час.

Про це повідомляє Нобелівський комітет на сторінці у Тwitter.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/LaICSbQXWM