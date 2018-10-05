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Вацлав Гавел, чеський політик та громадський діяч, дисидент, критик комуністичного режиму, драматург та есеїст

ОБСЄ не пустили до ув'язнених українців на окупованій території Донбасу

5 жовтня, 2018 - 12:06
Фото Миколи ТИМЧЕНКА, "День"

Російські окупанти на Донбасі не пустили координатора ОБСЄ Тоні Фріша до ув'язнених із наданого українською стороною списку

Про це повідомила у Facebook омбудсмен Людмила Денісова.

"Провела робочу зустріч з координатором ОБСЄ Тоні Фрішем. Обговорили результати його візитів до ув’язнених на сході України. Він повідомив, що йому не вдалося відвідати усіх ув’язнених, які були зазначені у переданому українською стороною списку", - йдеться у повідомленні.

Водночас адміністрація терористичних "ЛНР" і "ДНР" попросила Тоні Фріша відвідати ув’язнених, яких утримують в Україні, передавши йому список цих осіб. Омбудсмен зазначила, що її офіс перевірить місцезнаходження кожної людини з цього списку.

"Обговорили питання обміну засуджених, утримуваних в так званих "ЛНР" і "ДНР", які були ув’язнені до початку збройного конфлікту з боку Росії. Мій Офіс щодня опрацьовує заяви від українців, які бажають відбувати покарання на території, підконтрольній Україні. У нас готові всі документи, необхідні для обміну, але російська сторона блокує цей процес", - додала Денісова.

 

Джерело: День

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