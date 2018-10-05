20-річного українця, який ув'язнений в Росії, Павла Гриба етапують в СІЗО Краснодара з метою проведення повторних слідчих дій.

Про це заявив його батько Ігор Гриб в ефірі телеканалу Прямий.

"Буквально тільки я отримав інформацію від адвоката, Павло буде переведений назад в Краснодар, в слідчий ізолятор Краснодара для проведення повторних слідчих дій", - сказав він.

За словами батька Гриба, слідчі дії будуть проходити 17-18 числа в Краснодарі.

"Тобто відбудеться або вже відбувається етапування в Краснодар", - сказав він.

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