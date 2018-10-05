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Пенс звинуватив Китай у втручанні у внутрішні справи США

5 жовтня, 2018 - 10:14
Фото Reuters

Віце-президент США Майкл Пенс звинуватив Китай у втручанні у внутрішні справи США і цілеспрямованій роботі проти президента Дональда Трампа.

Про це Пенс заявив під час виступу в Інституті Хадсона у Вашингтоні, передає DW.

КНР "ініціювала безпрецедентну спробу щодо впливу на громадську думку", а також на проміжні вибори в 2018 році і вибори президента США у 2020 році, зазначив Пенс. Китай хоче бачити "іншого американського президента", - додав він.

За оцінкою розвідки США, китайська сторона має намір скористатися будь-якими розбіжностями у поглядах між федеральним і місцевим рівнем", повідомив Пенс. Він згадав оприлюднений Пекіном у червні документ, згідно з яким Китай має "завдавати точні й обережні удари, розділяючи різні внутрішні групи" у Сполучених Штатах.

За допомогою торговелних мит Пекін поширює свій політичний вплив на конкретні штати, зазначив віце-президент. При цьому можливе втручання росіян у внутрішні справи США блідне в порівнянні з діями Китаю, заявив Пенс, пославшись на високопоставленого співробітника американської розвідки.

Представник МЗС КНР Хуа Чуньін назвала слова віце-президента США "нічим не виправданими" і "сміховинними". Китай "завжди дотримується принципу невтручання у внутрішні справи інших держав", йдеться в опублікованій 5 жовтня заяві зовнішньополітичного відомства. Пекін не зацікавлений у втручанні у вибори в США, зазначила Чуньин, закликавши американську сторону "припинити безпідставні звинувачення і наклепи".

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