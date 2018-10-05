Польща чекає конкретних пропозицій США щодо розміщення військових баз

Вашингтон готує Варшаві конкретні пропозиції з приводу розміщення постійної американської військової бази на території Польщі.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак після зустрічі у Брюсселі з міністром оборони США Джеймсом Меттісом, повідомляє РАР.

"Міністр оборони США Джеймс Меттіс сказав мені, що Пентагон дуже інтенсивно працює над пропозицією польської сторони щодо постійної американської бази в Польщі", - розповів Блащак.

За його словами, чергова зустріч у цій справі відбудеться вже незабаром у Вашингтоні. Міністр повідомив, що робоча група експертів Пентагону і Міністерства національної оборони РП розпочала роботу над деталями пропозиції.

Блащак зазначив, що конкретні рішення у цій справі можна буде очікувати до березня наступного року.

"Тоді Пентагон зобов’язаний буде представити Конгресу рекомендації у цій справі", - констатував Блащак.