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Вацлав Гавел, чеський політик та громадський діяч, дисидент, критик комуністичного режиму, драматург та есеїст

Польща чекає конкретних пропозицій США щодо розміщення військових баз

5 жовтня, 2018 - 12:51
Фото EPA

Вашингтон готує Варшаві конкретні пропозиції з приводу розміщення постійної американської військової бази на території Польщі.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак після зустрічі у Брюсселі з міністром оборони США Джеймсом Меттісом, повідомляє РАР.

"Міністр оборони США Джеймс Меттіс сказав мені, що Пентагон дуже інтенсивно працює над пропозицією польської сторони щодо постійної американської бази в Польщі", - розповів Блащак.

За його словами, чергова зустріч у цій справі відбудеться вже незабаром у Вашингтоні. Міністр повідомив, що робоча група експертів Пентагону і Міністерства національної оборони РП розпочала роботу над деталями пропозиції.

Блащак зазначив, що конкретні рішення у цій справі можна буде очікувати до березня наступного року.

"Тоді Пентагон зобов’язаний буде представити Конгресу рекомендації у цій справі", - констатував Блащак.

 

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