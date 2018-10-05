Померла народна артистка України Неоніла Крюкова

У п'ятницю, 5 жовтня, померла народна артистка України, декламатор Неоніла Крюкова. Про це у Facebook повідомила її донька Мирослава Барчук.

"Пішла мамочка сьогодні зранку. Дуже просимо помолитися за неї. Час і місце прощання повідомимо, як тільки буде відомо", - написала вона.

Герой України Неоніла Крюкова народилася 14 листопада 1943 року в селі Попівка Онуфріївського району на Кіровоградщині. Працювала у Національній філармонії України. Всупереч заборонам підготувала 17 сольних концертних програм за творами українських письменників. Актриса з принциповою громадянською позицією, вона ще в 80-ті рр. наважилася поставити на сцені виставу "Маруся Чурай" за забороненим твором Ліни Костенко, "Собор" Олеся Гончара.

Однією з перших поїхала на Чорнобильську АЕС після аварії в 1986-му і вийшла разом зі студентами на голодування в 1990-му за незалежність України.

З 2006 року, після травми хребта, була прикута до лікарняного ліжка і візка.