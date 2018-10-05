Позиція ГУАМ має бути активнішою і потужнішою, - Гройсман

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що позиція Організації за демократію та економічний розвиток ГУАМ - регіонального об'єднання Грузії, України, Азербайджану та Молдови - має бути активнішою і потужнішою.

Таку думку він висловив в інтерв’ю молдовському виданню Newsmaker напередодні візиту до Кишинева для участі в саміті глав урядів країн ГУАМ, повідомляється на Урядовому порталі.

"Давайте згадаємо, з якою метою взагалі створювався ГУАМ? Як пояс протидії російській експансії і альтернативний шлях по лінії Схід-Захід, чи не так? Причому, коли я говорю "пояс" чи "шлях", маю на увазі не тільки власне транспортну або логістичну складову, а й енергетичну, загальноекономічну. Думаю, економічно ми дійсно можемо і повинні стати ближче - шляхом впровадження правил вільної торгівлі в рамках ГУАМ, шляхом більш тісної економічної співпраці, запуску Асоціації ділового співробітництва", - сказав Гройсман.

Глава уряду наголосив, що позиція країн-членів ГУАМ має бути активнішою і потужнішою, адже база для спільного розвитку є. За підсумками минулого року товарообіг України з країнами ГУАМ зріс на 52,4%.

"Почав працювати робочий орган Угоди про зону вільної торгівлі ГУАМ. Наші митні служби підготували до підписання Протокол про взаємодію в боротьбі з митними порушеннями при переміщенні товарів повітряним транспортом. У перспективі ми розраховуємо на реалізацію проекту "Цифровий торговий вузол ГУАМ", застосування і взаємне визнання цифрових підписів у роботі митниці", - повідомив глава уряду.

Ще одна актуальна ініціатива - Угода щодо сприяння транзиту товарів територією країн-членів ГУАМ, підкреслив український прем’єр, додавши, що її реалізація дасть можливість наповнити практичним змістом ідею транспортного коридору ГУАМ. За його словами, для України це особливо важливо в світлі розвитку існуючих маршрутів "Вікінг", "ЗУБР", а також направлення на Польщу.

"В регіональному сенсі - такий коридор може стати частиною глобальної ініціативи побудови Нового шовкового шляху. Україна була і залишається одним з логістичних центрів по лінії Захід-Схід. Усередині країни ми цей потенціал від року до року підсилюємо - ми будуємо нові дороги, ми підвищуємо прозорість кордонів, пропонуємо різні форми кооперації, аж до розміщення виробництва з орієнтацією на ринки третіх країн. ГУАМ – майданчик, що відроджується і розвивається. Він може зробити нас сильнішими. І економічно, і політично", - сказав Гройсман.

Нагадаємо, вранці 5 жовтня Гройсман прибув до столиці Молдови, де візьме участь у саміті глав урядів країн-членів ГУАМ.