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Вацлав Гавел, чеський політик та громадський діяч, дисидент, критик комуністичного режиму, драматург та есеїст

Росія 35 разів атакувала критичну інфраструктуру України, - СБУ

5 жовтня, 2018 - 22:26
Фото АР

З початку року спецслужби Росії здійснили 35 атак на українські автоматизовані системи та об’єкти критичної інфраструктури.

Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

У відомстві розповіли, що вдалося виявити 5 хакерських угрупувань та ідентифікувати 9 осіб, що були задіяні російськими спецслужбами для кібератак.

"Уряд та силові структури РФ прикривають своїх кіберзлочинців від відповідальності за вчинені злочини та фактично припинили дотримання своїх міжнародних зобов’язань", - констатували в СБУ.

Там нагадали, що колеги зі спецслужб Нідерландів та Великої Британії розкрили масштабну кібероперацію офіцерів ГУ Генштабу Міноборони Росії проти Організації із заборони хімічної зброї.

Служба безпеки наголошує, що розслідування європейських колег ще раз засвідчили, що кібертероризм та кібершпигунство стали одними з ключових інструментів агресивної політики Кремля проти цивілізованого світу.

Нагадаємо, що бойовики 4 рази обстріляли українські позиції.

Джерело: День

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