Сенцов написав нового листа, де пояснив причини припинення голодування

Український режисер, політв’язень Олег Сенцов написав листа своїй сестрі Наталі Каплан, в якому детально пояснив причини припинення голодування.

Про це Каплан повідомила “Громадському”.

“Я змушений завтра знятись з голодування. До відкритого листа мені додати нічого. Мене ще минулого тижня мали почати виводити з нього (з голодування, ред.). Але я трішки відтермінував, останнє обстеження показало, що «полетіли» внутрішні органи. У серці почалась аритмія з ішемією, нирки забились і в будь-який момент відмовлять, печінка збільшилась і почала розкладатись, кишечник, мозок – там все”, – йдеться у листі Сенцова Наталі Каплан.

За його словами, “прикро програвати, але вибору мені не залишили, я не хочу перетворювати це все у принизливе видовище”.