Сенцов припинив голодування через погрози лікарів "перетворити його на овоч", - адвокат

Український політичний в’язень Олег Сенцова з 6 жовтня офіційно припиняє голодування з примусу лікарів, які пригрозили почати примусове годування та "зробити з нього овоч".

Цю інформацію підтвердив його адвокат Дмитро Дінзе у інтерв'ю Радіо НВ.

За словами Дінзе, припинення голодування Сенцова - це вимушена міра, сам політв’язень волів би продовжувати свій протест.

Адвокат додав, що рішення про припинення голодування прийнято після того, як російські лікарі та тюремщики висунули ультиматум Сенцову: або добровільне припинення голодування, або примусове годування . За його словами, йому дали тиждень на роздуми, в іншому випадку пообіцяли вивезти до реанімацію, прикувати до ліжка та почати примусово годувати через трубку.

"І сказали, що з нього овоч зроблять. Овоч - це він буде просто тупо лежати на ліжку з люлькою в носі або в роті. Вони [і зараз] вважають, що він вже не здатен усвідомлювати свої дії, що голодування перейшло в стадію, коли настала точка неповернення", - заявив Дінзе у коментарі Медузі.

За словами адвоката, існує великий ризик, що Сенцов не вийде з голодування через "незворотні процеси" у внутрішніх органах: "Невідомо, як він вийде з голодування - 50 на 50".

Адвокат зазначив, що політв’язень знаходиться у критичному стані. "У нього під питанням відмова правої нирки, розкладання печінки, у зв’язку з голодуванням в нього розвинулась ішемія серця", - розповів адвокат.

Нагадаємо, що у Сенцова відмовляють нирки і печінка, почалася ішемія серця.