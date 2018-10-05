Сербія ніколи не визнає незалежність Косово, - Вучич

Сербія ніколи не визнає незалежність самопроголошеного Косово, незважаючи на те, що Захід хоче цього від Белграда.

Про це Александар Вучич заявив у четвер під час спільної прес-конференції з головою Комітету із зовнішніх справ Європарламенту Девідом Макалістером, передає УНН.

"Що стосується міжнародних чинників, я сказав, що поняття не маю, чого хочуть від Сербії, але Сербія не визнає незалежність Косово, як вони б цього хотіли, навіть якщо мене будуть бити палицями по голові. Ми зробимо все, щоб зберегти мир. Я сказав Макалістер, що не знаю, чого чекають від Сербії. Я ніколи не прийму незалежність Косово, ми готові розмовляти і завжди повинні надавати перевагу діалогу ніж іншим рішенням проблеми, але це залежить не тільки від сербів", — розповів Вучич.

За словами президента Сербії, в даний момент в регіоні "існує певна ступінь стабільності, але ніхто не знає, скільки це буде продовжуватися".

"Ми хочемо захистити мир, але для танго потрібні двоє", — сказав президент. Він нагадав, що 10 жовтня виповниться 2 тисячі днів з того моменту, коли, згідно з Брюссельськими угодами, Пріштіна мала виконати свої зобов’язання зі створення Товариства сербських муніципалітетів, однак так нічого і не зробила. "Що стосується позиції Сербії, то вистачить мовчання і приниження нашої країни", — зазначив Вучич.

Нагадаємо, раніше президент Сербії визнав поразку своєї політики щодо Косова.