Сьогодні у ВРУ будуть складати присягу нові члени ЦВК

Верховна Рада сьогодні, 5 жовтня, проведе церемонію складання присяги новообраними членами Центральної виборчої комісії та годину запитань до уряду. Про це йдеться у порядку денному Ради.

Першим питанням планується присяга, далі - година запитань до уряду і оголошення депутатських запитів.

Окрім цього, у порядку денному розгляд у першому читанні проекту закону №4186, яким пропонується закріпити гарантії підвищення спортивної майстерності молоді у вигляді звільнення від занять для підготовки і участі у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях та можливості навчання відповідно до індивідуальних планів та графіків для студентів, учнів професійно-технічних навчальних закладів денної форми навчання, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях.

Іншим проектом постанови №5576 пропонується внести зміни до постанови “Про призначення у 2016 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених”.

Як повідомлялося, згідно із законом про ЦВК член комісії перед вступом на посаду складає на пленарному засіданні Верховної Ради України присягу. Особа, яка склала присягу, ставить свій підпис під текстом присяги.

Відмова члена Комісії скласти присягу тягне за собою скасування парламентом рішення про його призначення. Комісія є повноважною з моменту призначення на посаду та складення присяги не менш як двома третинами її складу.

Парламент 18 вересня збільшив склад Центрвиборчкому з 15 до 17 осіб.

20 вересня депутати звільнили 13 членів комісії через завершення строку їх повноважень і призначила 14 нових членів комісії.

4 жовтня парламент достроково припинив депутатські повноваження Ірини Єфремової та Тетяни Юзькової, які були обрані до оновленої ЦВК.