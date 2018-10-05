Сьогодні в Україні набув чинності закон про продовження особливого статусу Донбасу

В Україні набув чинності закон № 2588-VIII, який передбачає продовження особливого статусу Донбасу. Документ опублікували в парламентському виданні "Голос України".

Закон передбачає продовження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей до 31 грудня 2019 року. Однак ця норма почне діяти, тільки коли Росія виведе з території України всі незаконні збройні формування, бойовиків, найманців та військову техніку.

Нагадаємо, законопроект зареєстрував у парламенті голова держави. Верховна Рада ухвалила документ вранці 4 вересня 245 голосами народних депутатів.