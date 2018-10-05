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Світовий агрогігант відкрив в Україні лабораторію інновацій

5 жовтня, 2018 - 13:06
Фото з відкритих джерел

Один з найбільших у світі виробників засобів захисту рослин і насіння компанія Syngenta відкрила в Києві лабораторію цифрових інновацій (Digital Innovation Lab), що стала шостим майданчиком в глобальній мережі лабораторій компанії.

Про це повідомив керівник глобального напрямку цифрових технологій компанії Syngenta Беджаміном Ніній, передає Інтерфакс-Україна.

"Наші лабораторії в інших країнах зосереджені на дослідженнях і вивченні споживчого попиту на цифрові продукти, розробці концепцій і створення прототипів продуктів. Українська лабораторія доповнить їх роботу, пропонуючи повний цикл розробки рішень - від досліджень і моделювання тестових зразків цифрових продуктів до створення робочих версій, готових до запуску з реальними користувачами і інтегрованого з системами Syngenta", - сказав він.

За його словами, Syngenta за останні півтора року запустила п'ять аналогічних проектів у різних країнах світу. Зараз лабораторії функціонують в США, Китаї, Індії, Сінгапурі та Великобританії.

Офіс лабораторії у Києві розташований в інноваційному та технологічному парку Unit.city.

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