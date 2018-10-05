Трамп підписав нову стратегію щодо боротьби з тероризмом

Президент США Дональд Трамп затвердив у четвер національну стратегію по боротьбі з тероризмом.

Про це йдеться в заяві прес-служби Білого дому.

"Як ваш президент, я маю намір захищати Сполучені Штати і їхні інтереси за кордоном від загрози тероризму. Національна стратегія боротьби з тероризмом, яку я сьогодні затвердив, допоможе захистити нашу велику країну, зміцнити нашу національну безпеку і направити наші постійні зусилля на те, щоб перемогти терористів і терористичні організації, які загрожують Сполученим Штатам", — підкреслив глава держави.

Також він додав, що "зробить все необхідне для захисту країни, коли справа стосується боротьби з тероризмом".

За словами Трампа, в стратегії "викладено підхід Сполучених Штатів з протидії дедалі складнішим і терористичним загрозам, що розвиваються, вона являє собою першу повністю сформульовану в країні стратегію боротьби з тероризмом з 2011 року".

"Вона здійснює стратегічне керівництво, необхідне для захисту Сполучених Штатів від усіх терористичних загроз, одночасно сприяючи оперативності в справі прогнозування, запобігання і реагування на нові загрози", — зазначива президент США.

Нагадаємо, минулого тижня Трамп підписав бюджет Пентагону, $250 млн з якого піде Україні.