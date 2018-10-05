У Харкові поліцейські систематично били пасажирів метро та вимагали в них гроші

У Харкові затримали поліцейських, які били та знущалися над пасажирами метрополітену, вимагаючи гроші.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що працівникам поліції Харкова стало відомо про незаконні дії їхніх колег, які несли службу на одній зі станцій метро, після чого інформацію передали до управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

"Після проведеної перевірки було встановлено, що поліцейські однієї зі змін систематично, під надуманим приводом, зупиняють пасажирів і заводять до службової кімнати. Погрожуючи притягненням до відповідальності, застосовуючи заходи фізичного насилля та моральне приниження, вони вимагають та отримують від осіб гроші", - розповіли у Нацполіції.

Зазначається, що серед причетних до здирництва - майор, лейтенант та двоє сержантів поліції.

"Бійці відділу швидкого реагування ДВБ НПУ взяли фігурантів відразу після одержання ними коштів від жінки, начебто, за непритягнення її до адміністративної відповідальності", - йдеться у заяві.

За даними харківської прокуратури у липні цього року поліцейські несли службу на станції метро "Південний вокзал", де побачили чоловіка, який, похитуючись, виходив з метро.

"Вони підійшли до нього і почали пред’являти претензії, що він нетверезий. Чоловік намагався пояснити, що повертається з роботи додому і випив пляшку пива. Однак правоохоронців така відповідь не задовольнила і його силоміць затягли до поліцейської кімнати. Один з підозрюваних збив потерпілого з ніг спеціальним прийомом, від чого останній втратив свідомість", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що коли чоловік прийшов до тями, інший патрульний наніс йому кілька ударів у голову.

Зазначається, що Іншому доставленому до поліцейської кімнати підозрювані розбили об голову стілець, били ногами та руками по тулубу та голові.

За даними слідства, є принаймні два епізоди отримання неправомірної вигоди.

"У першому випадку йшлося про тисячу гривень, у другому – тисячу гривень та три тисячі російських рублів. В обох випадках схема була приблизно однаковою. Поліцейські підходили до жінок, які виглядали як приїжджі (з валізами, щойно зійшли з потяга, розпитували дорогу тощо), та під приводом перевірки документів починали з’ясовували, з якою метою прибули до Харкова", - розповіли у прокуратурі.

Повідомляється, що потім вони запрошували їх до поліцейської кімнати, де починали розповідати, що жінка порушила закон, що на неї буде складено протокол про адміністративну відповідальність, обшукували особисті речі.

Там додали, що поліцейські обіцяли звернутися до контролюючих органів з метою накладення штрафних санкцій або припинення соціальних виплат. Перелякані жінки віддавали гроші, що були при собі аби лише вирішити проблему.

Так, в одному випадку патрульні повідомили жінці, що вона не має права носити з собою документи своєї матері (пенсійне посвідчення та банківську картку), тому вони звернуться до компетентних органів, щоб виплати пенсій припинити. Жінка на колінах благала "правоохоронців" не забирати у її мами пенсію, але "вирішити" питання вдалося лише грошима.

Наразі затриманим оголошено підозри за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч.2 ст.365 (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) КК України.

Суд обрав начальникові підрозділу та двом поліцейським запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, без права внесення застави, заступникові начальника – цілодобовий домашній арешт.