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Вацлав Гавел, чеський політик та громадський діяч, дисидент, критик комуністичного режиму, драматург та есеїст

У Мексиці недалеко від школи сталася стрілянина, 5 поліцейських загинули

5 жовтня, 2018 - 12:42
Фото Reuters

У Мексиці недалеко від школи в місті Гуаямас сталася стрілянина, унаслідок якої загинуло п'ятеро поліцейських, ще двох поранено. Про це повідомляє видання Excelsior.

Наголошується, що нападники відкрили вогонь по патрульній машині, убивши трьох поліцейських, і спробували втекти з місця злочину, але дорогою їх намагався зупинити беззбройний дорожній поліцейський, його зловмисники також застрелили. Пізніше помер ще один поліцейський, поранений під час стрілянини.

За інформацією видання, напад стався біля однієї з місцевих шкіл у момент, коли завершився навчальний день і дітей забирали з навчального закладу. Як наслідок, стрілянина викликала паніку серед учнів та їхніх батьків, але ніхто з них не постраждав.

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