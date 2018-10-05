У Мексиці недалеко від школи сталася стрілянина, 5 поліцейських загинули

У Мексиці недалеко від школи в місті Гуаямас сталася стрілянина, унаслідок якої загинуло п'ятеро поліцейських, ще двох поранено. Про це повідомляє видання Excelsior.

Наголошується, що нападники відкрили вогонь по патрульній машині, убивши трьох поліцейських, і спробували втекти з місця злочину, але дорогою їх намагався зупинити беззбройний дорожній поліцейський, його зловмисники також застрелили. Пізніше помер ще один поліцейський, поранений під час стрілянини.

За інформацією видання, напад стався біля однієї з місцевих шкіл у момент, коли завершився навчальний день і дітей забирали з навчального закладу. Як наслідок, стрілянина викликала паніку серед учнів та їхніх батьків, але ніхто з них не постраждав.