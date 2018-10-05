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Вацлав Гавел, чеський політик та громадський діяч, дисидент, критик комуністичного режиму, драматург та есеїст

У Молдові парламент схвалив святкування 9 травня Дня Європи

5 жовтня, 2018 - 13:02

Парламент Молдови повторно проголосував за запровадження другої назви свята 9 травня – "День Європи", президент Ігор Додон назвав рішення провокацією.

Як повідомляє NewsMaker, відповідні поправки у Трудовий кодекс парламент схвалив у четвер.

Офіційно у Молдові вихідний день 9 травня називається "Днем Перемоги і пам'яті героїв, полеглих за незалежність Батьківщини". Згідно з поправками, свято має отримати другу назву - "День Європи".

Відповідний закон депутати ухвалили ще в квітні минулого року, однак президент Ігор Додон повернув його до парламенту на повторний розгляд. У четвер депутати 55 голосами "за" повторно проголосували за проект, залишивши його без змін.

Додон назвав повторне голосування провокацією і оголосив, що у жодному разі не промульгує документ.

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