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У НМУ ім. Богомольця поновлено виплати зарплат та стипендій, - МОЗ

5 жовтня, 2018 - 14:52
Фото UK.WIKIPEDIA.ORG

У Національному медичному університеті ім. Богомольця поновлено виплати зарплат та стипендій.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

"Студенти та викладачі Національного медичного університету ім. Богомольця отримали стипендії та заробітні плати. Після роз’яснення МОЗ України Державна казначейська служба здійснила відповідні платежі", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначили, що затримка виплат була пов'язана з протиправними діями екс-ректора вишу Катерини Амосової - відомості про неї як керівника університету були незаконно внесені до Єдиного державного реєстру (ЄДР).

Як зазначається, Амосова, не маючи повноважень, 28 вересня підписала платіжні документи, які Державна казначейська служба України не прийняла, оскільки право підпису має лише Олександр Науменко як законний керівник НМУ.

"Після звернення МОЗ України із листами-роз’ясненнями до чинного в.о. ректора НМУ Олександра Науменка та Держказначейства виплати співробітникам та студентам університету були відновлені", - зазначили у МОЗ.

Джерело: День

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