У Польщі заявили, що напруга у відносинах між Україною і Угорщиною не має впливати на співпрацю Києва і НАТО

Керівник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох заявив, що напруга у відносинах між Україною і Угорщиною не повинна впливати на розвиток співпраці Києва з НАТО та Європейським Союзом.

Про це Солох сказав на спільній прес-конференції у Києві з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Турчиновим, передає УНІАН.

"Щодо ситуації між Угорщиною і Україною: ми зацікавлені в тому, щоб ця напруга не впливала на співпрацю України з НАТО, з Європейським Союзом", - наголосив Солох.

Окремо він зауважив, що на наступному засіданні Ради НАТО-Росія питання агресії РФ проти України буде єдиним, що розглядатиметься на порядку денному.

Як відомо, Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону про освіту, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Нагадаємо, у четвер МЗС України повідомило посла Угорщини в Україні Ерно Кешкеня, що одного з консулів Угорщини у місті Берегове оголошено персоною нон грата.

У відповідь на це рішення Будапешт висилає першого секретаря українського посольства в Угорщині.