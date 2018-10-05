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У Сенцова відмовляють нирки і печінка, почалася ішемія серця, - адвокат

5 жовтня, 2018 - 18:31
Фото tsn.ua

Адвокат Дмитро Дінзе розповів про критичний стан здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова, через що йому пригрозили примусовим харчуванням і він погодився припинити голодування.

За його словами, Сенцов підтвердив, що "у нього почала розпадатися печінка", відмовляють нирки і почалася ішемічна хвороба серця через гіпоксію, передає НВ.

"Нирки вже були так забиті, що майже не функціонують, почалися великі проблеми зі шлунком і кишечником. Йому робили УЗД, воно показало, що у нього почалася ішемія серця", - заявив Дінзе.

Адвокат додав, що рішення про припинення голодування прийнято після того, як співробітники Федеральної служби виконання покарань Росії почали вимагати від Сенцова протягом тижня припинити голодування, інакше "вони б з нього зробили "овоча": прикували б до ліжка і почали примусово годувати через трубку".

"Природно, він не хотів припиняти голодування, це вимушений захід", - наголосив Дінзе.

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